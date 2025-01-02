فريق "حوكمة الصحة" يتفقد مستشفى أوسيم: إجراءات فورية لتوفير جهاز أشعة و5 حضانات

كتب- أحمد جمعة:

استكملت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الجيزة تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى أوسيم المركزي، موضحًا أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى. كما قام فريق المرور بتفقد قسم التعقيم وغرفة النفايات للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود أعطال في أجهزة التنفس الصناعي والحضانات، وتم التواصل مع المديرية لإصلاح الأعطال. كما لا يوجد جهاز أشعة «CRM» لعمليات العظام، وتم التواصل مع المديرية وجارٍ توفيره خلال يومين.

وتلاحظ وجود أجهزة طبية تحتاج إلى معاينة من شركة فنية لمعرفة مدى كفاءتها من عدمه، وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة، بحسب بيان اليوم.

وأضاف أنه خلال المرور على قسم الحضانات تبين وجود ٨ حضانات فقط، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير ٥ حضانات أخرى لتغطية الاحتياجات. كما تلاحظ عدم توافر بعض مستلزمات مكافحة العدوى داخل الأقسام الحرجة، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفيرها، وتلاحظ أيضًا عدم توافر بعض الأدوية، وتم التواصل مع المديرية وبعض الشركات لسرعة إمداد المستشفى بالنواقص من الأدوية.

واستكمل «عبدالغفار» أنه خلال المرور على قسم الغسيل الكلوي تبين عدم التزام الفريق الطبي بعمل التحاليل الدورية الفيروسية للمرضى، وتم إبلاغ مدير المستشفى بالتحقيق في الواقعة. كما تلاحظ ضعف الأداء الإشرافي للفرق الطبية ومشرفات التمريض في أقسام "الرعايات، والحضانات، والغسيل الكلوي" من قِبَل لجنة مكافحة العدوى، ولجنة الجودة، ولجنة الوفيات. وتم التنبيه على المديرية بسرعة وضع خطة تصحيحية وبرنامج تدريبي لجميع الفرق مع الإشراف والمتابعة الدائمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل جولته بإدارة أوسيم الصحية بالمرور على مركز طبي «الزيدية». وتبين أثناء المرور على عيادة الأسنان عدم تطبيقها لمعايير مكافحة العدوى، وتم التنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي السلبيات. مضيفًا أنه تلاحظ تسجيل خاطئ بدفتر الاستقبال، وأن بعض الأدوية المنصرفة غير متوافقة مع التشخيص، ولا يتم تفعيل نموذج التردد في الملفات العائلية، ولا تتم متابعة إحالة الحالات. وتم التنبيه بالالتزام بمعايير التسجيل الطبي وضرورة متابعة الحالات.

وتابع «عبدالغفار» أنه تلاحظ وجود ميزان معطل بالمخزن، وتم التنبيه بضرورة إصلاحه. وخلال المرور على عيادة طب الأسرة تلاحظ أن ميزان الكبار معطل، وتم التنبيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة. كما تلاحظ وجود عجز في القوى البشرية، وتم التوجيه بعمل مذكرة بالاحتياجات من القوى البشرية وإرسالها إلى المديرية والوزارة لإمداد المستشفى بالأطباء والتمريض.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق اختتم الجولة بإدارة أوسيم الصحية بالمرور على وحدة «رعاية طفل أوسيم»، حيث تبين وجود عجز في بعض الأدوية داخل الصيدلية، وتم التواصل مع المديرية لتوفير النواقص من الأدوية في أسرع وقت. كما تلاحظ عدم وجود طبيب بعيادة الطوارئ، وأن التمريض غير مدرب على أعمال الطوارئ، وعدم وجود مسئول مكافحة العدوى. وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير طبيب استقبال وطوارئ ومسؤول مكافحة عدوى، مع التوصية بتدريب التمريض لتلافي السلبيات.

وأضاف أنه خلال المرور على عيادة المبادرات تبين عدم فحص بعض الحالات المستهدفة لمبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال. كما تلاحظ فحص بعض الحالات غير المستهدفة للمبادرة، وتم التوجيه بتفعيل دور الإشراف على المبادرات في الإدارة للمتابعة. كما تبين عدم وجود ميزان كبار بعيادة طب الأسرة، وميزان الأطفال معطل، مما يعيق تقديم الخدمة. وتم التوجيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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