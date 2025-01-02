أمانة الصحة النفسية تحتفي بتميز طلاب التمريض وتكرّم الكوادر التعليمية

كتب - أحمد جمعة:

نظمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان حفلًا لتكريم أوائل الطلاب والطالبات بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وذلك في مقر مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، للعام الثالث على التوالي.

شهد الحفل تكريم 105 طالبًا وطالبة من ثماني مدارس تمريضية، بالإضافة إلى تكريم 40 عضوًا من المشاركين في العملية التعليمية، و12 طالبًا من الفائزين والمشاركين في فعاليات اليوم الرياضي الذي نظمته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة سبع محافظات.

وتخلل الحفل إقامة معرض للأعمال الفنية، التمريضية، والتعليمية، والأشغال اليدوية التي أبدعها الطلاب والطالبات.

جاء ذلك في إطار اهتمام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، برئاسة الأستاذة الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة، بمواكبة التطوير المستمر والارتقاء بمستوى التعليم التمريضي في المدارس التابعة لها، وتعزيز روح التميز والتفوق بين الطلاب والطالبات، بحسب بيان اليوم.

حضر الحفل د. وسام أبو الفتوح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المستشفيات وإدارة مصالح المرضى، د. حسن محمود، مدير الإدارة المركزية للمجلس القومي للصحة النفسية، د. محمد العجمي، مدير عام مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، فاطمة فوزي، مديرة إدارة توجيه المدارس، وممثلون عن التعليم الفني بوزارة الصحة والسكان، وقيادات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وفق البيان، يعكس هذا الحدث التزام الأمانة بتطوير التعليم التمريضي والصحة النفسية، ويعزز من دعم الطلاب والطالبات لتحقيق مزيد من النجاحات والتميز، بما يساهم في تطوير القطاع الصحي بشكل مستدام.

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