في خطوات.. آخر موعد لدفع فواتير الكهرباء تجنبا للغرامة أو رفع العداد- تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

تستعد حاليا شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، المضي قدمًا في بدء تحصيل أولى فواتير العام الجديد يناير ٢٠٢٥، التي تعبر عن استهلاك شهر ديسمبر من العام الماضي ٢٠٢٤.

وجددت الشركة القابضة لكهرباء مصر توعيتها لجموع المواطنين للتأكيد على عدم التأخر في سداد فواتير الكهرباء خشية تطبيق الغرامة البالغ قيمتها ٧٪؜ حال عدم سداد الفاتورة خلال 30 يومًا من إصدارها.

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة تكرار التأخير سيتم رفع العداد القديم وتركيب عداد مسبق الدفع قبل الغرامة.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أصدر قرارا بتطبيق غرامة مالية بنسبة 7% لأصحاب العدادات القديمة المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، لمن يتأخر من المشتركين عن سداد فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته، بهدف زيادة نسبة التحصيل وطبقا لقانون الكهرباء يتم أيضا رفع عداد الكهرباء بعد شهرين من تاريخ مطالبة المشتركين بسداد قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير ودفعها من خلال الآتي:

- الدخول على رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو الشركة القابضة لكهرباء مصر.

- الضغط على خانة الخدمات واختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة وكتابة البيانات: "الاسم بالكامل، والمحافظة التابع لها المشترك، والرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

- الضغط على "استعلام".

طريقة دفع فاتورة يناير 2025:

يستطيع المواطنون دفع فاتورة كهرباء يناير 2025 من خلال الإنترنت في المنزل، إذ سهلت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية مراجعة ودفع فاتورة كهرباء يناير 2025 إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

ويمكن للمواطن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg، ثم الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار أيقونة احسب استهلاكك، ثم الدخول على أيقونة ادفع فاتورة الكهرباء.

- دفع فاتورة كهرباء يناير 2025 بالطرق الآتية:

الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع "استعلام – دفع فواتير".

- 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي: "مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير "البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK)".

وذلك عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال "App Store - Play Store".

- محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على "App Store -Play Store" تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store).

- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.