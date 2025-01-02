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"الأرصاد": طقس مائل للبرودة وفرص لتساقط الأمطار الأيام المقبلة

09:00 ص الخميس 02 يناير 2025
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  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للبرودة
  • عرض 6 صورة
    طقس مائل للبرودة
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كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام على معظم أنحاء البلاد بداية من اليوم الخميس 2 يناير وحتى الثلاثاء 7 يناير 2025.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد خلال ال6 أيام المقبلة طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأوضحت الهيئة، أنه سيكون هناك نشاط رياحي على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة مع وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد بداية من اليوم الخميس 2 يناير وحتى الثلاثاء 7 يناير 2025 فرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري يصاحبها نشاط رياح على أغلب الأنحاء.



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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد القاهرة الكبرى أمطار السواحل الشمالية
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