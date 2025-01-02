تفاصيل جولة وزير النقل بمشروع إنشاء ورشة صيانة جرارات GE

كتبت -داليا الظنيني:

كشف محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية، تفاصيل جولة المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التفقدية بمشروع إنشاء ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح.

وقال عامر في مداخلة هاتفية على قناة "تن": "المهندس كامل الوزير قام بزيارة دورية للاطمئنان على سير العمل في ورشة صيانة جرارات ge".

وأشار إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية بقطاع السكك الحديدية ضخمة وهناك خطوط تم تطويرها بشكل شامل بأحدث نظم التحكم مثل خط القاهرة الإسكندرية".

وأوضح أن التطوير يرفع مستويات السلامة في السكة الحديد وهناك إرادة سياسية قوية لإحداث التطوير في مرفق السكك الحديد".

وأكمل:"مرفق السكك الحديدية تحول إلى مرفق يجب أن نفخر به"، مضيفا:" من يثبت أنه يتعاطى المخدرات من موظفي السكك الحديد يتم فصله نهائيا والقانون يتم تطبيقه منذ عامين وهذا اسهم في انخفاض نسبة تعاطي المخدرات ".

وتابع:"نقوم بحملات كشف عن المخدرات بشكل مفاجئ وعشوائي".

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