دار العربي تصدر كتاب "صناعة الصحافة.. تحديات التمويل وأزمات الاستدامة"

كتب- محمد شاكر:

أصدرت دار العربي للنشر، كتابًا جديدًا بعنوان «صناعة الصحافة.. تحديات التمويل وأزمات الاستدامة»، للكاتب الصحفي الدكتور علي جمال التركي، الذي يعرض فيه التحولات العميقة التي شهدتها صناعة الصحافة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

يتناول الكتاب مجموعة من التحولات المتعددة التي أثرت على الصحافة، بدءًا من تغييرات المحتوى وطريقة الإنتاج، مرورًا بالتحولات الإدارية والاقتصادية، وصولاً إلى تغيرات طبيعة الجمهور ووسائل الاتصال، كما يركز على التأثيرات التي أحدثها نهج المنصات المتعددة، وكيف أثر ذلك على المؤسسات الصحفية والعاملين في مجال الاتصال.

ويستعرض الكتاب بالتفصيل ملامح الأزمة الاقتصادية التي تضرب الصحافة المصرية، مشيرًا إلى تداعياتها على مختلف أنماط الملكية: القومية، الحزبية، والخاصة، بما في ذلك المؤسسات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يسلط الضوء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، مثل المؤشرات الاقتصادية العامة والقيود التشريعية، وتأثيرها على حقوق الصحفيين وظروف عملهم.

ويوضح الكتاب أزمة التكامل الإداري بين المنصات المختلفة داخل المؤسسات الصحفية وأسبابها الرئيسية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة لتوفير التدريب المتواصل لمواكبة التطورات التكنولوجية.

ويطرح الكتاب عددا من الحلول لمشكلات التمويل، مثل الإعفاءات الضريبية على الصحفيين والإعفاءات الجمركية على مستلزمات الإنتاج، واقتراح تعديلات تشريعية تخفف من قيود إصدار الصحف.

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