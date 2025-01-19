للمصريين والأجانب.. أسعار تذاكر برج القاهرة 2025 بعد زيادتها

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت إدارة برج القاهرة بالجزيرة، عن زيادة أسعار تذاكر الدخول للمصريين، والأجانب، والأطفال، يأتي القرار ضمن خطة الإدارة لتحديث الخدمات المقدمة للزوار وتعزيز تجربة الزيارة.

وشملت الزيادة اختلافًا في القيم حسب الفئات، حيث زادت تذكرة المصريين العاديين بمقدار 30 جنيهًا، وارتفعت قيمة تذكرة الأعياد والعطلات بمقدار 50 جنيهًا، بينما سجلت أسعار دخول الأجانب والزيارات الفردية زيادة تصل إلى 100 جنيه.

أسعار تذاكر برج القاهرة بعد الزيادة

تم الإعلان عن القائمة الكاملة للأسعار الجديدة، والتي تشمل فئات متنوعة تلبي احتياجات الزوار، سواء المصريين أو الأجانب، ورسوم الخدمات الإضافية مثل المنظار والتليسكوب. وفيما يلي التفاصيل:

تذكرة المواطن العادي: أصبحت بقيمة 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.

تذكرة الأعياد والعطلات الرسمية للمصريين: بلغت 150 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

تذكرة دخول الأجانب: ارتفعت إلى 350 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا.

تذكرة الزيارات الفردية: أصبحت بسعر 350 جنيهًا مقارنة بـ 150 جنيهًا سابقًا.

رسوم المنظار المحمول: حُددت عند 50 جنيهًا.

رسوم التليسكوب: بلغت قيمتها 10 جنيهات.

رسوم الكاميرا الاحترافية: وصلت إلى 300 جنيه.

دخول الأطفال أقل من 6 سنوات: مجاني.

تهدف الزيادات الجديدة إلى تعزيز جودة الخدمات التي يقدمها برج القاهرة، باعتباره أحد أبرز المعالم السياحية في مصر، وتشمل الخطط تحسين المرافق العامة، وتطوير التجهيزات التقنية مثل المناظير والتليسكوبات، بالإضافة إلى توفير تجربة أكثر احترافية للزوار والمصورين.

رسوم الأطفال والخدمات الإضافية

أوضحت إدارة البرج أن الأطفال دون سن 6 سنوات سيتمتعون بالدخول المجاني، في حين تقدم خدمات إضافية بأسعار معقولة، مثل التليسكوب بـ 10 جنيهات فقط، والمنظار المحمول بـ 50 جنيهًا.

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