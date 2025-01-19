تحت شعار "سواعد المستقبل".. "مستقبل وطن" ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

كتب- عمرو صالح:

نظم حزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى، بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، تحت شعار "سواعد المستقبل"، نظمتها أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية بالحزب، برئاسة المهندسة أمل مبدى، وحضرتها قيادات الأمانة المركزية للحزب، وعدد من الوزراء، والشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

جاء ذلك بحضور كل من النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلا عن مشاركة نواب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الأمانات النوعية المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي عدد من الوزارات.

بدأت الاحتفالية، بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم للشاب عاصم محمد أحد متحدي التوحد، وعرض فيلم عن فعاليات أمانة الأشخاص ذوي الإعاقة المركزية في المحافظات.

فيلم تسجيلي عن دور الرئيس السيسي لـ (قادرون باختلاف)

كما تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه وعطائه وحبه لـ (قادرون باختلاف)، فضلا عن تقديم فقرة شعرية للشابة روضة وليد، متحدي الإعاقة الحركية، وفقرة من الإنشاد الديني للشاب عمر حمادة، متحدي الإعاقة البصرية، أعقبها كلمات للمشاركين في الاحتفالية، ثم فقرة كورال لفريق دريم باند. وفي لفتة إنسانية خلال الحفل، من النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء فقرة تنس الطاولة مع رضا حماد أحد أبطال متحدي الإعاقة.

وعلي هامش الاحتفالية، قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إن مهمة الحزب لا تقتصر على تقديم الخدمات أو دعم ذوي الهمم من خلال تقديم 150 كرسي متحرك، والف بطاقة خدمات متكاملة بالتعاون مع وزارة التضامن، و500 عصا بيضا، لكن الحزب حريص على مشاركة متحدي الإعاقة في رحلة الكفاح والإصرار.

وأضاف أن الخطوات التي يخطوها الحزب في مسار تمكينهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تأتي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية من إطلاق مبادرة دمج وتمكين ومشاركة، وتخصيص عام لذوي الإعاقة، وخروح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للنور، وغيرها من الخطوات.

من جانبها، تحدثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن توجيهات القيادة السياسية التي جاءت لصالح فئة ذوي الإعاقة، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو جابر الخواطر، وقدم الكثير للأمهات المصريات وذوي الإعاقة.

وفي سياق أخر، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل التحية والتقدير للمجهود الكبير الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، من خلال حفل فاعلية فرحة أولادنا لتجهيز العرائس والفقرتين الطبية والمبادرات الخدمية ودعم ذوي الإعاقة.

وفي الوقت نفسه، أشارت المهندسة أمل مبدي، أمين الأشخاص ذوي الإعاقة المركزي بالحزب، إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة فى مصر يقارب ما بين 12 إلى 15 مليون، لافتة إلى أن قضية ذوي الإعاقة تمس ما يقرب من 50 إلى 60 مليون مواطن.

واختتمت الاحتفالية بفقرة فنية واستعراضية من الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود، والتي تفاعل معها المشاركين في الاحتفالية بالتصفيق والزغاريد. وحرص كل من النائب أحمد عبد الجواد، والدكتور أشرف صبحي، والدكتورة مايا مرسي، علي تسليم دروع تكريم النماذج الملهمة من متحدي الإعاقة، فضلا عن تكريم عدد من أمهاتهم تقديرا لجهودهم.

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