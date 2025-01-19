وزير الزراعة يؤكد أهمية التعاون مع الأردن في تحقيق الأمن الغذائي

(أ ش أ):

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أهمية الارتقاء بمستوى التعاون بين مصر والأردن ليس فقط لتبادل الصادرات، لكن لمستوى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ظل العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الزراعة بالأردن؛ لبحث سبل تعزيز تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والأسماك إلى الأردن، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الجمعية المصرية التعاونية لتربية الخيول العربية.

وأوضح فاروق ضرورة سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة في ديسمبر الماضي، برئاسة وزيري الزراعة في البلدين.

وأضاف أن اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة اتفقت على تعزيز تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والاسماك إلى الأردن، بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول، وكذلك المنشآت المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي.

وتابع إن اللجنة اتفقت - أيضًا - على تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الأردنية وفقًا للمعايير المتبعة، وتشجيع الاستثمارات الأردنية بمجال إنتاج وصناعة المبيدات في مصر، فضلًا عن التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات في مجال الاستزراع والتفريخ السمكي.

من جانبه، أعرب الوفد الأردني عن إعجابه بما شاهده من إمكانيات وتطور لدى الجانب المصري بمجال الخيول سواء من ناحية الإجراءات التنظيمية أو المعامل المتخصصة، وكذا ما تحتويه مستشفى الشرطة البيطري من معدات وأجهزة طبية متقدمة جدًا.

وأعرب عن إعجابه - أيضًا - بالمستوى المتقدم والمتميز الذي يتميز به وادي الفروسية ومحجر الخيول التابعان لوزارة الداخلية، وانتهاء بتميز وتفرد الخيل العربي المصري ومستوى مزارع تربية الخيول التي قاموا بزيارتها .

وأكد رغبته في تنظيم برامج تدريبية وبناء قدرات للكوادر البيطرية الأردنية في مصر بمجال تناسليات الخيول وصحة الحيوان بمعاهد مركز البحوث الزراعية، وكذا في مجال الطب والعلاج البيطري بمستشفى الشرطة البيطري.

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