برودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس غدًا الاثنين بدرجات الحرارة

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غدا الاثنين، حيث يسود معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية.

وأشارت إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليك العقبة وسرعة الرياح من 40 ل 60 كيلو متر كما ترتفع الأمواج لـ 3.5 متر.

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