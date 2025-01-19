إعلان

برودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس غدًا الاثنين بدرجات الحرارة

09:04 م الأحد 19 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس غدا الاثنين، حيث يسود معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن الطقس يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية.

وأشارت إلى وجود اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليك العقبة وسرعة الرياح من 40 ل 60 كيلو متر كما ترتفع الأمواج لـ 3.5 متر.

1

اقرأ أيضاً:
"التعليم": اليوم إجازة رسمية من امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الشبورة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الزراعة يؤكد أهمية التعاون مع الأردن في تحقيق الأمن الغذائي

إعلان

إعلان