ليست مجرد مشاجرة.. والد كارما ضحية اعتداء مدرسة التجمع يكشف مفاجأة جديدة

كتبت- داليا الظنيني:

تحدث أحمد تيسير، والد الطالبة كارما، التي تعرضت للاعتداء من 3 طالبات في مدرسة بالتجمع، عن تفاصيل الحادث الذي أثار غضب الرأي العام، مؤكدًا أن ما جرى مع ابنته ليس مجرد مشاجرة عادية كما روج البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل هو أمر أكبر بكثير.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفيديو الأصلي للحادث، الذي تم تداوله عبر الإنترنت، تبلغ مدته دقيقتين ويظهر بشكل واضح الاعتداء العنيف من الطالبتين على ابنته.

وأوضح أن أسرة الفتيات المعتديات حاولت اتخاذ خطوات لحماية أولادهم من خلال تقديم تقارير طبية مضادة، وهو ما اعتبره محاولة لتغطية الحادث وعدم تحمل المسؤولية، موضحًا أن الأسرة لم تبادر بالاعتذار أو حتى محاولة تهدئة الأمور.

وأكد "تيسير"، أنه تلقى اتصالاً من والد الطالبتين المعتديتين، ولكنه كان في طريقه إلى النيابة، مشيرًا إلى أن الاتصال لم يكن بغرض إرضائه بل كان محاولة للتغطية على الواقعة، منوهًا إلى أن المدرسة تأخرت في التدخل لفض المشاجرة، وأحد المشرفين هو من قام بمحاولة إنقاذ ابنته بعيادة المدرسة، مختتما: قرارت وزارة التربية والتعليم مرضية بالنسبة لي.

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