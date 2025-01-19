حدث في 8 ساعات| بدء فرز أوراق حجز شقق الإسكان.. ودخول شاحنات المساعدات إلى غزة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بعد دقائق من دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ.

ودعت مصر المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، مع حث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الإسكان: بدء فرز أوراق المتقدمين لحجز شقق سكن لكل المصريين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق إعلان سكن لكل المصريين 5 مع انتهاء مهلة رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إعلان سكن لكل المصريين5 شهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، أي نحو ٩٧% ممن سددوا مقدمات جدية الحجز قاموا برفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني.

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فيديو| دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، ببدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بعد دقائق من دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ اليوم الأحد.

ودعت مصر المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، مع حث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

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خاص| الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل

كشف مسؤولان بشركة "هارت بيوتك"، الراعية للدراسة الجديدة للدكتور مجدي يعقوب بشأن صمامات القلب التي تنمو طبيعيًا داخل الجسم، عن مصادر التمويل وتكلفة المشروع البحثي حتى الآن، فضلًا عن ردود الفعل الدولية التي تلقتها مؤخرًا.

كان الدكتور مجدي يعقوب أعلن استمرار دراساته مع فريقه البحثي لتطوير صمامات قلب مصنوعة من ألياف تجذب الخلايا الجذعية في مجرى الدم، مما يتيح تراكم الخلايا في موقع الصمام وتكوين صمامات طبيعية من خلايا الجسم ذاته.

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الطقس الآن.. الأرصاد: المواج يصل لـ 3.5 متر واضطراب ملاحة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء معتدلة الحرارة على أغلب الأنحاء، كما تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

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بعد إعلانها رسميًا.. مواعيد المتحف المصري الكبير 2025

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن بدء تطبيق المواعيد الرسمية الجديدة لفتح قاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلاً تجريبياً بداية من شهر فبراير المقبل.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة، وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي للمتحف.

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رواتب تصل لـ13400 جنيه.. 25 فرصة عمل متاحة بـ8 محافظات والتقديم بهذا الموعد

أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية التي أعلنت من خلالها عن فرص عمل مُتاحة في القطاع الخاص بـ8 محافظات، وذلك برواتب مجزية وتأمينات.

1855 وظيفة متنوعة بمرتبات مجزية

أعلنت "العمل"، عن توفير 1855 فرصة عمل في 66 شركة بالقطاع الخاص موزعة على 8 محافظات، وتشمل فرص العمل وظائف متاحة ومتنوعة في تخصصات مختلفة، مع تخصيص فرص مميزة لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم".

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الإسكان: بيع 762 ألف كراسة شروط سكن لكل المصريين 5.. و571 ألفًا سجلوا إلكترونيًا

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق إعلان سكن لكل المصريين 5 مع انتهاء مهلة رفع المستندات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اضغط هنا.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إعلان سكن لكل المصريين 5 شهد إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن، أي نحو 97% ممن سددوا مقدمات جدية الحجز قاموا برفع مستنداتهم عبر الموقع الإلكتروني.

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