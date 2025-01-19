قبل وصول مصابي غزة.. الصحة تدعم مستشفيات شمال سيناء بأجهزة طبية

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، وصول عدد من الأجهزة الطبية لدعم مستشفيات المحافظة، ضمن خطة تعزيز القدرات الطبية للمستشفيات لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

وبحسب "سمير" يشمل هذا الدعم:

- مستشفى العريش العام: جهاز أشعة عمليات، جهاز "إيكو"، وجهاز "دوبلر".

- مستشفى الشيخ زويد المركزي: جهاز أشعة عمليات، جهاز "دوبلر"، وجهاز أشعة نقّال.

- مستشفى نخل المركزي: جهاز أشعة عمليات وجهاز "دوبلر".

- مستشفى بئر العبد النموذجي: جهاز أشعة عمليات وجهاز "إيكو".

وأشار في بيان إلى أن هذه الأجهزة تشمل 4 أجهزة أشعة عمليات، و5 أجهزة سونار، بالإضافة إلى أجهزة أشعة نقّالة.

وبحسب مصدر طبي، لمصراوي، فإن جرى التأكد من السعة الاستيعابية لمستشفيات شمال سيناء وبشكل خاص العريش العام والشيخ زويد المركزي، مع التشديد على تجهيزهما لاستقبال المصابين "في أي وقت".

وأوضح المصدر أنه تم التنبيه على زيادة أعداد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ والرعاية العاجلة، مع استدعاء أطقم طبية للدعم بتلك المستشفيات على وجه التحديد.

كما جرى زيادة الطعوم بالحجر الصحي بمعبر رفح لتطعيم الوافدين من قطاع غزة بعد بدء تنفيذ الهدنة، بحسب المصدر.

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