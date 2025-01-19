رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبى مناقشة عن السياحة للجنة المختصة

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا، وذلك بعدما أحال أبو شقة، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راجية الفقي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة مقدم من النائب جيفارا الجافي، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، ورد وزير السياحة والآثار، إلى لجنة السياحة والثقافة والآثار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وأعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مراجعة قانون السياحة ليكون شاملا ووافيا، موضحا أنه منذ توليه الوزارة يعكشف على مراجعة مشروع القانون، لاسيما وأن المسودة كانت بها أمور في حاجة إلى معالجات.



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