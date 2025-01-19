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مصدر مصري: جار تسليم 3 محتجزات إسرائيليات بقطاع غزة

04:27 م الأحد 19 يناير 2025

قطاع غزة

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كتب- محمد نصار:

نقلت قناة إكسترا نيوز، عن مصدر مصري مطلع، أنه تتم الآن إجراءات عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بقطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن بنود المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2024.

وتستمر المرحلة الأولى من الهدنة لمدة 42 يومًا يتم خلالها وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين والمسجونين بين إسرائيل وحماس.

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