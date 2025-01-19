وزير السياحة: إدراج رحلات الأقصر وأسوان ضمن برنامج تحفيز الطيران

كتب- نشأت علي:

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تهتم بسياسة تحفيز الطيران بشكل معلن؛ لتنشيط السياحة من خلال الاتفاق مع شركات الطيران.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد؛ لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة من النائب جيفارا الجافي، بشأن سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًّا وتحقيق التنافسية الدولية.

وأضاف فتحي أنه نتيجة تلك السياسة ارتفعت نسبة الامتلاء من 11 إلى 13 في المئة في نسب الامتلاء بالطيران، كما ستشهد الفترة المقبلة إدراج رحلات الأقصر وأسوان ضمن برنامج تحفيز الطيران؛ لتنشيط السياحة إلى تلك المناطق.

وتابع وزير السياحة: أيضًا ستشهد الفترة المقبلة تقليلًا لرسوم المطارات، في إطار تشجيع السياحة.

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