وظائف السكة الحديد 2025.. فرص عمل متاحة للمهندسين والسائقين والفنيين

كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم الأحد 19 يناير 2025، تلقي طلبات التقديم على 1098 وظيفة خالية في عدد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2025

1- مساعد قائد قطار ممتاز ثالث (تعيين).

2- مشرف قطار رابع / صراف تذاكر رابع (تعيين).

3- فني مناورة رابع / فني مزلقان رابع / فني صيانة وتجديدات السكة رابع (تعيين).

4- مساعد قائد قطار رابع (تعيين).

5- منظم حركة قطارات ثالث / أخصائي تحكم مركزي CTC ثالث / مراقب حركة مركزي ثالث (تعيين).

6- مهندس حركة ثالث (تعيين).

7- مهندس سكة ثالث (تعيين).

8- مهندس ميكانيكا ثالث (تعيين).

9- مهندس إشارات ثالث (تعيين).

10- مهندس كهرباء ثالث (تعيين).

رابط التقديم على وظائف السكة الحديد 2025

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها، تسجيل بياناتهم بعد استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية على شبكة الإنترنت، من خلال الرابط التالي، من هنا.

ويستمر التقديم على وظائف السكة الحديد اعتبارًا من اليوم وحتى 2 فبراير المقبل، وذلك لشغل 1098 وظيفة في عدة تخصصات.

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