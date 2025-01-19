وكيل "الشيوخ": مصر تواجه حربًا شرسة وممنهجة.. والترويج للسياحة يتطلب الأمن والأمان

كتب- نشأت علي:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر منذ 2011 يعلم القاصي والداني ما تعرضت له في تلك الفترة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، وبحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أثناء مناقشة طلبَين للنهوض بقطاعَي السياحة والآثار.

وأشار أبو شقة إلى ما تعرضت له مصر من إرهاب؛ سواء على الحدود أو في الداخل، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تؤمن الحدود والجبهة الداخلية، قائلًا: الأمن والأمان عنصران مهمان في الترويج للسياحة.

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ أن جائحة كورونا، وبعدها حرب أوكرانيا، وبعدها حرب غزة.. كلها أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي.

ولفت أبو شقة إلى أن مصر تواجه حربًا شرسة وممنهجة، وكان مقدرًا لولا 30 يونيو وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة أن تسقط مصر في مستنقع وقعت فيه العديد من الدول المجاورة.

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ أن الدخل من السياحة تزايد بواقع 13 ونصف مليار دولار في السنوات الأخيرة.

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