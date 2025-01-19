برودة تصل حد الصقيع.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الجمعة

محافظ القاهرة: جار وضع مخطط استراتيجي للعاصمة وتحويل الأماكن الأثرية لمتاحف

كتب- محمد نصار:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من عدة ظواهر تسيطرة على حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الأرصاد، إنه توجد خلال الأيام المقبلة حتى الجمعة 24 يناير، شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وحذرت الهيئة، من وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة غدًا الاثنين 20 يناير 2024، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/ ساعة، كما يصل ارتفاع الموج إلى 3.5 متر.

كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما ليلًا وفي الصباح الباكر، فيسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

طقس الاثنين 20 يناير

- شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 21 يناير

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 22 يناير

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الخميس والجمعة

- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

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