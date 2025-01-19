محافظ القاهرة: جار وضع مخطط استراتيجي للعاصمة وتحويل الأماكن الأثرية لمتاحف مفتوحة

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الجلسة النقاشية التي عقدت بكلية الهندسة بجامعة عين شمس لعرض مشروعات عدد من طلاب الكلية بشأن تطوير منطقة مربع الوزارات بمنطقة وسط المدينة بعد نقل الوزارات منها للعاصمة الإدارية، وكيفية إعادة استغلال مباني الوزارات بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا للمنطقة المحيطة.

شهد الجلسة النقاشية، إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط السابقة ومستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، وعمر الحسيني، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وهاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، وطارق النبراوي، نقيب المهندسين، وطارق وفيق، وزير الإسكان الأسبق، وحسام الدين البرمبلي، أستاذ الهندسة المعمارية والمشرف على مشروعات الطلبة، وسحر عطية، عضو مجلس النواب وأستاذة العمارة جامعة القاهرة، وهشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، ومنى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ونيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، وعدد من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والجامعات المصرية.

وأكد محافظ القاهرة، أن فكرة ربط الدراسات الأكاديمية بالواقع العملي فكرة متميزة تخدم الواقع، مشيرًا إلى أن العاصمة لديها فرصة ذهبية بعد إنشاء العاصمة الإدارية لإعادة تخطيطها.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة التخطيط العمراني وجار حاليًا عمل مخطط استراتيجي للعاصمة، لافتًا إلى أن العمل بمحافظة القاهرة يتم على محورين، الأول هو الحفاظ على التراث من خلال تطوير القاهرة التاريخية عامة وبما يشمله كذلك من تطوير القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية، والثاني هو تحقيق التنمية والتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تعمل على تحويل الأماكن الأثرية بالعاصمة إلى متاحف مفتوحة، واستثمارها سياحيًا كما حدث في القلعة والحسين، مضيفًا أن رؤيته في القاهرة هو تحويلها إلى مدينة حديثة قديمة مستدامة.

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