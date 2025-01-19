تحقيق التنافسية الدولية في مجال السياحة.. تفاصيل طلب مناقشة بـ"الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

استعرض النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوًا والموجه إلى وزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًّا وتحقيق التنافسية الدولية.

وقال النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن قطاعَي السياحة والآثار يلعبان دورًا محوريًّا في دعم الاقتصاد القومي المصري؛ إذ يعدان من أبرز مصادر الدخل القومي والعملات الأجنبية، مما يسهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف الجافي: تتميز مصر بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتاريخها العريق الممتد عبر آلاف السنين، وما تحتويه من كنوز أثرية ومعالم سياحية عالمية؛ ما يجعلها وجهة استثنائية على الخريطة السياحية الدولية.

وتابع النائب: مع الأهمية البالغة لهذين القطاعَين، تبرز الحاجة إلى تبني استراتيجيات متكاملة لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًّا، ومن مرتكزاتها الترويج المبتكر للمقاصد السياحية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، مع تسليط الضوء على التنوع السياحي الذي تتميز به البلاد؛ مثل السياحة الثقافية والعلاجية.

وأضاف الجافي: كما يتطلب ذلك تحسين جودة المنشآت الفندقية وزيادة عدد الغرف لتلبية الطلب المتزايد، إلى جانب تطوير البنية التحتية السياحية والأثرية؛ بما يشمل تحسين المرافق والخدمات العامة في المواقع الأثرية، وتوظيف التقنيات الحديثة لإثراء تجربة الزائرين، إذ إنه في ظل الثورة الرقمية، أصبح من الضروري تبني التقنيات الحديثة لتطوير قطاعَي السياحة والآثار، من خلال إنشاء تطبيقات ذكية لتقديم معلومات تفصيلية عن المواقع الأثرية والاعتماد على تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز؛ لتمكين السياح من استكشاف المعالم السياحية بشكل مبتكر حتى قبل زيارتها فعليًّا. ويسهم التحول الرقمي في تحسين نظم الحجز والدفع الإلكتروني؛ مما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات السياحية.