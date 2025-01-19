فيديو| دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

كتب- أحمد جمعة:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، قبل قليل، ببدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بعد دقائق من دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ اليوم الأحد.

ودعت مصر المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، مع حث المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وأعلنت مصر في وقت سابق، الالتزام بالتنسيق مع الشركاء قطر والولايات المتحدة بالعمل الدائم لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لبنوده من خلال تدشين غرفة العمليات المشتركة التي ستتخذ مصر مقراً لها لمتابعة عمليات تبادل المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن حركة الأفراد بعد استئناف عمل معبر رفح.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، إن آلية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تتم تحت رعاية الدولة المصرية، حيث تقوم منظمات المجتمع الأهلي المصرية والمنظمات التنموية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن عملية إرسال المساعدات تتم بالتنسيق الكامل للمساهمة في توفير الاحتياجات العاجلة للقطاع.