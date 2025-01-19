خناقة طالبات التجمع.. ما اختصاصات لجنة الحماية المدرسية المُحال إليها الطالبات؟

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت إدارة مدارس كابيتال الدولية بيانًا، أمس السبت، عقب حادثة تعرض طالبة بالمدرسة للإصابة بكسر في عظام الأنف؛ بسبب تعدي زميلاتها عليها، أكدت فيه فصل ثلاث طالبات تورطن في الاعتداء عليها، وتحويل ملفاتهن إلى لجنة الحماية المدرسية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويرصد "مصراوي" اختصاصات لجنة الحماية المدرسية الواردة في لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي؛ في ما يلي:

- اللجنة معنية بدراسة وتحليل الشكاوى والمشكلات السلوكية التي تُرفع إليها؛ سواء من الطلاب أو أولياء الأمور والعاملين بالمدرسة، المتعلقة بالمخالفات التي تتطلب إجراءات علاجية.

- تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المعروضة عليها داخل المدرسة، وتطبيق العقوبات ووسائل معالجة المخالفات وفقًا لما ورد في اللائحة.

- تقوم بالتنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية لاتخاذ التدابير المناسبة لكل حالة.

- كل مدرسة تقوم بإعداد ملف خاص يُعرف بـ"ملف الانضباط المدرسي"، ويشمل:

- حصر جميع الحالات السلوكية والمخالفات.

- الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه المخالفات.

- البرامج والأنشطة المطبقة للحد من السلوكيات السلبية.

- يتم رفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية، وتجتمع لجنة الحماية المدرسية مرة واحدة شهريًّا على الأقل، أو كلما استدعت الضرورة ذلك.

- مخالفات السلوك تُصنف إلى أربعة مستويات وفقًا لدرجة خطورتها وتأثيرها على الطالب والبيئة التعليمية والمجتمع.

- يتم التعامل مع كل مستوى وَفق أحكام اللائحة المعتمدة، مع توثيق كل حالة باستخدام النظم والنماذج الرسمية المعتمدة؛ بما يضمن احترام القيم والأنظمة التربوية.

- تهدف لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي إلى الحد من السلوكيات السلبية، وتعزيز القيم التربوية داخل المدارس؛ بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومستدامة للجميع.

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