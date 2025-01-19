مواصفات امتحان مادة الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان مادة الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة، حيث يعقد امتحان مادة الجبر والإحصاء غداً الاثنين الموافق 19 يناير بمدارس الجيزة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الجبر والإحصاء 2025

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل 4 بدائل أحدها فقط صحيح.

- يشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين بشرط حصول الطالب على 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعيين معاً للفصل الدراسي الثاني.

- أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية ( المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - الشهر والسنة).

- زمن الإجابة ساعتان للورقة الامتحانية.

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