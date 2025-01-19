رابط التقديم في وظائف السكة الحديد 2025.. سجل الآن

كتب- محمد نصار:

يبدأ اليوم الأحد 19 يناير 2025، تلقي طلبات التقدم لشغل وظائف السكة الحديد 2025، والتي تم الإعلان عنها قبل نحو أسبوعين.

رابط التقديم على وظائف السكة الحديد 2025

يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف المعلن عنها، تسجيل بياناتهم بعد استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية على شبكة الإنترنت، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

وبحسب نص الإعلان، يستمر التقديم على وظائف السكة الحديد اعتبارًا من اليوم وحتى 2 فبراير المقبل، وذلك لشغل 1098 وظيفة في عدة تخصصات.

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