الطقس الآن.. الأرصاد: المواج يصل لـ 3.5 متر واضطراب ملاحة على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود اليوم أجواء معتدلة الحرارة على أغلب الأنحاء، كما تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد اضطراب ملاحة بحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث ارتفاع الموج يتراوح بين 2 و3.5 متر.

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