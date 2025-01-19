آخر تطورات محطة الضبعة النووية: تركيب الهيكل المعدني أعلى مصيدة قلب المفاعل

كتب- محمد صلاح:

تمكَّنَ فريق عمل مشروع الضبعة النووي يوم السبت 18 يناير 2025 من تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل (Cantilever Truss) بالوحدة النووية الأولى، والذي يتم تركيبه في مستويات أعلى مصيدة قلب المفاعل.

ويأتي ذلك، وَفق بيان هيئة المحطات النووية، اليوم الأحد، في وقت تتسارع فيه وتيرة العمل بمشروع الضبعة النووي؛ حيث ارتفاع وتيرة الإنشاءات والوصول إلى مرتفعات أعلى؛ فتركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل هو الإنجاز الذي يقربنا خطوةً أخرى من تحقيق حلم مصر في الحصول على طاقة نووية آمنة ومستدامة.

ويعد الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل عنصرًا مهمًّا في وحدة الطاقة النووية؛ حيث يوجد ضمن هذا الهيكل أنابيب التبريد التي تزود مصيدة قلب المفاعل بالمياه اللازمة للحماية والتبريد، كأحد أنظمة الأمان السلبية والمميزة لمحطة الضبعة النووية.

وتتميز الخصائص الفنية لهذا الهيكل المعدني بأنه يزن 158.2 طن، ويبلغ ارتفاعه 2.6 متر وقطره 11 مترًا، وهو هيكل معدني أسطواني يتألف من ثلاث حلقات موضوعة بشكل محوري، وتم تزويد الهيكل بنظام حماية حرارية مصنوع من مواد مقاومة للحرارة مدعمة ومغطاة بالفولاذ؛ مما يضمن السلامة الكاملة للهيكل في حالة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

لمحة تاريخية عن مشروع المحطة النووية بالضبعة

تعد المحطة النووية بالضبعة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (ASE-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل.