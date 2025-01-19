أمطار وصقيع وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

لا تنخدعوا بالدفء.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وفرص سقوط أمطار بهذا الموعد

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 24 يناير 2025.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الأحد والإثنين 20 يناير طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب البلاد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباحية الأولى مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح 60:40 كم|س وارتفاع الأمواج 3.5:2 متر.

وأمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة خلال يومي الثلاثاء 21 يناير والأربعاء 22 يناير .

ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة خلال يومي الخميس 23 يناير والجمعة 24 يناير.

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