نائب رئيس مصر أكتوبر: زيارة حفتر للقاهرة يأتي ضمن سلسلة دعم مصر لاستقرار ليبيا

كتب-عمرو صالح:

أكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، على أهمية زيارة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يؤكد على دور مصر المحوري في الإقليم، ويعكس عمق العلاقات بين مصر وليبيا.

وقال "حلمي"، إن زيارة المشير خليفة حفتر للقاهرة ولقائه بالرئيس السيسي، يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة أن ليبيا في قلب الدولة المصرية، كما أن الزيارة تأتي ضمن تعزيز تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة وأن أمن ليبيا تعتبره مصر أمن قومي لها.

وأشار، إلى أن القيادة السياسية أكدت دائما على دعم ليبيا وشعبها الشقيق في تحقيق السلام والوحدة داخلها والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، مضيفة أن اللقاء سيشمل مناقشات في هذا الصدد، فضلا عن بحث تعزيز الأمن والاستقرار داخل ليبيا وفي المنطقة.

وأضاف، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، أن لقاء الرئيس السيسي والمشير حفتر يأتي ضمن سلسلة الدعم الذي تقدمه مصر إلى ليبيا وشعبها في تحقيق الاستقرار وتمكين تقرير مصيره، فضلا عن التعاون في مجالات عديدة بين البلدين، ما ينعكس بالصالح على الشعب الليبي الشقيق.

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