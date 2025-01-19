رواتب تصل لـ13400 جنيه.. 25 فرصة عمل متاحة بـ8 محافظات والتقديم بهذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية التي أعلنت من خلالها عن فرص عمل مُتاحة في القطاع الخاص بـ8 محافظات، وذلك برواتب مجزية وتأمينات.

1855 وظيفة متنوعة بمرتبات مجزية

أعلنت "العمل"، عن توفير 1855 فرصة عمل في 66 شركة بالقطاع الخاص موزعة على 8 محافظات، وتشمل فرص العمل وظائف متاحة ومتنوعة في تخصصات مختلفة، مع تخصيص فرص مميزة لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم".

وجاءت فرص عمل وزارة العمل برواتب مجزية تصل لـ13400 جنيهًا، والأخرى تُحدد بناءً على نتيجة المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي والاجتماعي،

موعد التقديم على فرص عمل وزارة العمل

أكدت الوزارة أن التقديم على فرص عمل وزارة العمل والوظائف المتاحة سيكون طوال شهر يناير 2025، من خلال عدة طرق ميسرة، منها:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.

مديريات العمل في المحافظات المختلفة.

التواصل مع الشركات مباشرة عبر الأرقام والعناوين المرفقة بالنشرة.

الموقع الرسمي لوزارة العمل لتقديم الطلبات إلكترونيًا.

أماكن الوظائف المتاحة

وتوزعت فرص العمل المُعلنة على محافظات: القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، والبحر الأحمر، مما يعكس التزام الوزارة بتغطية مختلف المناطق وتوفير وظائف تناسب جميع المؤهلات والخبرات.

أبرز التخصصات المطلوبة

تضمنت نشرة التوظيف مجموعة متنوعة من التخصصات، أبرزها:

أخصائي تسويق

أخصائي موارد بشرية

مهندس اتصالات

مهندسو كهرباء بجميع التخصصات

مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء

مدير صيانة

محاسبون

مشرفو تنجيد

ليدي جارد (إناث)

مشرفو مواقع

شيفات

أخصائيو مشتريات

بائعون ومندوبي مبيعات

سائقون (رخص أولى، ثانية، ثالثة)

مراقبو جودة وفنيون

أفراد أمن

عمال إنتاج ونظافة

مهن الفندقة والمطاعم

فرص مخصصة لذوي الهمم

خصصت الوزارة جزءًا من هذه الوظائف لصالح ذوي الهمم، تطبيقًا لنسبة الـ5% المقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج أصحاب القدرات الخاصة في سوق العمل.

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