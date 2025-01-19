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قانون الضمان الاجتماعي.. هذه الفئات يصرف لها الدعم النقدي المشروط

08:30 ص الأحد 19 يناير 2025

مجلس النواب

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كتب-عمرو صالح:

حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط تكافل، وفقا لهذا القانون وحسب المادة (٨) يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

1- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

2- الأسرة المعالة.

3- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4- أسرة المجند.

5- الأسرة الفقيرة من غير المذكورة في البنود السابقة.

وكان مجلس النواب، في شهر ديسمبر الماضي، وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي

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قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي تكافل
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