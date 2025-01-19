قانون الإجراءات الجنائية.. هل يحق لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم؟

كتب- عمرو صالح:

نظم الفصل الثالث من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق مجلس النواب على 171 مادة منه ضوابط سماع الشهود في التحقيقات.

ونصت المادة 88 من القانون على أنه يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم.

كما نصت المادة 89 من القانون على أن يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبيًا، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.

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