بعد إعلانها رسميًا.. مواعيد المتحف المصري الكبير 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن بدء تطبيق المواعيد الرسمية الجديدة لفتح قاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلاً تجريبياً بداية من شهر فبراير المقبل.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته الأخيرة، وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي للمتحف.

تفاصيل مواعيد الفتح الرسمية

أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المواعيد الجديدة للمتحف المصري الكبير ستكون ثابتة طوال أيام الأسبوع في الصيف والشتاء، حيث يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

وأضاف أنه خلال شهر رمضان المبارك ستتغير المواعيد لتكون من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

وأعلن "غنيم"، أن المتحف سيخصص يومين لفتح القاعات مساءً، هما السبت والأربعاء، حيث سيظل المتحف مفتوحًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

إعفاءات وتخفيضات على التذاكر

وفي سياق آخر، أكد المتحف أنه سيبدأ في تنفيذ قائمة الإعفاءات والتخفيضات الجديدة على تذاكر الدخول التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في جلسته الأخيرة.

يذكر أن هذه القرارات تم مناقشتها والموافقة عليها في الجلسة الأخيرة لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، التي ترأسها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وكانت هذه الجلسة هي الأولى لمجلس الإدارة بعد تعيين الدكتور أحمد غنيم كأول رئيس تنفيذي للهيئة.

يتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين تجربة الزوار، من خلال توفير مزيد من الفرص لاستكشاف مقتنيات المتحف في مواعيد مرنة، إضافة إلى تسهيل الدخول عبر التسهيلات التي تشمل التذاكر المخفضة.

اقرأ أيضًا:

اضطراب الملاحة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تسببت "الرياح الشيطانية" في حرائق كاليفورنيا؟.. خبير يوضح



