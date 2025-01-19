تعرف على موعد عيد الفطر المبارك 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن موعد عيد الفطر المبارك 2025، مع اقتراب موعد شهر رمضان 2025 الذي سيكون فلكيًا أول أيام شهر مارس المقبل.

موعد عيد الفطر 2025

بحسب الحسابات الفلكية، يكون موعد عيد الفطر 2025 يوم الأحد 30 مارس 2025، أي بعد حوالي 70 يومًا من الآن.

التقويم الهجري ونظام الشهور القمرية

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية لتحديد بداية ونهاية الأشهر، إذ يستغرق القمر دورة كاملة حول الأرض في مدة زمنية تقارب الشهر، وتتكون السنة الهجرية من 12 شهرًا هي:

المحرم

صفر

ربيع الأول

ربيع الآخر

جمادى الأولى

جمادى الآخرة

رجب

شعبان

رمضان

شوال

ذو القعدة

ذو الحجة

نشأة التقويم الهجري

يرجع تأسيس التقويم الهجري إلى الخليفة عمر بن الخطاب، الذي اعتمد هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، التي وقعت في 12 ربيع الأول الموافق 24 سبتمبر 622 ميلاديًا، كنقطة انطلاق لأول سنة في التقويم الإسلامي، ولهذا السبب سُمي بالتقويم الهجري.

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