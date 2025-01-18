شعبة الاتصالات تكشف أسباب ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحمولة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن هناك ارتفاعًا في أسعار بعض الهواتف المحمولة من 5 إلى 10%، موضحًا أن الفترة الحالية هناك حالة من الركود في أسعار بيع الهواتف المحمولة بشكل كبير، منوهًا بأن هناك ارتفاع في بعض الأسعار ولكن ليس بنسبة 50% كما يدعي البعض.

وأوضح "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة يعود لأسباب عديدة، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يحدث في هذه الفترة من كل عام وليس يرتبط بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف، حيث إنه في بداية العام يتم تغيير قوائم الأسعار للشركات، ويكون هناك زيادة تتراوح من 5% لـ 10%.

وتابع: "المؤثر على الأسعار هو فكرة العرض والطلب، والكميات التي يتم توفيرها في الأسواق غير كافية للسوق وطلبات السوق المحلي من المواطنين وهو سبب زيادة الأسعار، مؤكدا أن الكميات الموجودة لا تكفي السوق لمدة يومين حال وجود إقبال على الشراء".

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