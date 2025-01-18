هل تغلق مصر تطبيق تيك توك؟.. "اتصالات النواب" توضح

كتب- حسن مرسي:

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على تشجيع الدولة للاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أوضح بدوي أن أي تطبيق يخالف القوانين والتشريعات المصرية سيتعرض لإجراءات قانونية صارمة.

وردًا على تساؤلات حول إمكانية حجب تطبيق "تيك توك" في مصر، أكد النائب أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستخدمة لهذا التطبيق، وأن هناك اتصالات مستمرة مع إدارة التطبيق لتطوير المحتوى وتنظيمه.

وأشار بدوي إلى أن هناك مهلة زمنية حددتها الدولة لتطبيق "تيك توك" لتحسين محتواه خلال المهلة المحددة التي تبلغ 3 أشهر، والتي انقضى منها شهر ونصف، مضيفًا أنه في حال عدم الالتزام بهذه الشروط، سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة قد تصل إلى حجب التطبيق في مصر.

اقرأ أيضا..

السياحة تعلن رسميًا مواعيد الفتح الرسمية الجديدة للمتحف المصري الكبير



