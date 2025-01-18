"المُشرفة كانت واقفة تتفرج" .. أول تعليق من والد الطالبة المصابة في خناقة طالبات التجمع

كتب- حسن مرسي:

قال أحمد تيسير والد الطالبة كارما التي تعرضت للاعتداء من زميلاتها في مدرسة دولية، إن ابنته تعرضت للضرب المبرح مما تسبب في إصابتها بكسر مضاعف في الأنف.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، أضاف تيسير: "البنتين اللي اعتدوا على ابنتي أكبر منها بـ6 و7 سنين، المشرفة كانت واقفة بتتفرج ومتدخلتش".

وأكمل: "بنتي اتضربت ومحدش من المدرسة حاول ينقذها، أنا اللي رحت المدرسة بعد ساعة وخدتها على المستشفى، ده لو خناقة في الشارع كانت الناس هتتدخل وتحميها".

وتابع والد الطفلة كارما: "تقدمت ببلاغ اتهمت فيه المدرسة بالإهمال الشديد، مصروفات المدرسة تتجاوز 150 ألف جنيه بخلاف مصروفات الباص والأنشطة، ورغم ذلك محدش حاول يحمي بنتي أو يتدخل لفض الخناقة".

من جانبه علق الإعلامي تامر أمين على اعتداء طالبات على زميلتهن بمدرسة دولية، قائلًا: "الخناقات في المدارس عادية سواء في الحكومية أو الدولية، البنتين عندهم قاموس شتائم وقباحة يتدرس، سيل من الألفاظ يعاقب عليها الضمير الإنساني".

وأضاف مقدم "آخر النهار": "اللي وجعني أكتر إن مفيش نخوة من الشباب اللي واقفين ومحدش حاش أو اتدخل، الكل بيصور عشان يركب الترند، طب مفيش مشرف أو مدرس سمع بالخناقة ولحق البنت".





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