حدث في 8ساعات| مواعيد الفتح الرسمية للمتحف المصري الكبير.. وصمام القلب الطبيعي سيكون جاهزًا بهذا الموعد

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أبرزها، نجاح قوات حرس الحدود، في ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة (الحشيش والأفيون والهيدرو) أثناء محاولة تهريبها لداخل الدولة

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

رئيس الوزراء: تدريب المحافظين على التخطيط والإعداد لإدارة الأزمات

تابع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بالتخطيط والإعداد لإدارة عدة أزمات معقدة، على مستوى المحافظات.

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خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة

أصدرت إدارة مدارس كابيتال الدولية، بيانًا بشأن واقعة تعدي عدد من الطالبات على زمليتهن، والتسبب في إحداث إصابات لها.

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وزير الكهرباء: إعادة تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة عتاقة يوفر 250 مليون دولار

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية بالسويس، بهدف مراجعة سير العمل، وتقييم خطط إعادة تأهيل وتشغيل الوحدات الإنتاجية بالمحطة.

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قوات حرس الحدود تنجح في ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة

نجحت قوات حرس الحدود، في ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة (الحشيش والأفيون والهيدرو) أثناء محاولة تهريبها لداخل الدولة.

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السياحة تعلن رسميًا مواعيد الفتح الرسمية الجديدة للمتحف المصري الكبير

تبدأ هيئة المتحف المصري الكبير، مع بداية فبراير المقبل، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لقاعات العرض الرئيسية والمناطق التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا بالمتحف، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة هيئة المتحف في جلسته الأخيرة وفي ضوء استمرار التشغيل التجريبي الحالي بالمتحف.

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خناقة طالبات المدرسة الدولية بالقاهرة.. تحرك رسمي من التعليم

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة من الوزارة غدًا الأحد إلى إحدى المدارس الدولية بالقاهرة، للتحقيق في واقعة تعدي طالبة على زميلتها وإصابتها.

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أسعار مخفضة.. الجيزة تطلق 4 أسواق جديدة الاثنين المقبل لتلبية احتياجات المواطنين

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل داخل أسواق اليوم الواحد، التي تم إنشاؤها في عدد من المناطق مثل حي المنيرة الغربية، مركز كرداسة، ومدينة الحوامدية.

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وزير الكهرباء: إضافة 4 آلاف ميجاوات لتأمين التيار خلال صيف 2025

تفقد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، سير العمل في محطة عتاقة بالسويس، حيث اطمأن على انتظام تشغيل الوحدات بالمحطة.

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تنويه جوي.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة بسبب هذه الظواهر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا جويًا بشأن حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة يومي الأحد 19 والاثنين 20 يناير 2025.

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رئيس مؤسسة "مجدي يعقوب": صمام القلب الطبيعي سيكون جاهزًا خلال 10 سنوات.. وافتتاح مركز القاهرة هذا العام

كشف الدكتور مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن آخر مستجدات الدراسة التي يعكف عليها السير مجدي يعقوب، والمتعلقة بصمامات القلب التي تنمو بشكل طبيعي داخل الجسم.

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رئيس الوزراء يبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، لبحث واستعراض سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الكويتية في مختلف المجالات.

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"الزراعة" تطالب بتوفير الدعم لحماية الغابات الإقليمية من الحرائق

شارك علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بتكليف من الوزير علاء فاروق، في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بشأن الدورة الثامنة والعشرين للجنة الغابات بالفاو (COFO28) والمنعقد بالعاصمة الإيطالية وذلك لمتابعة موقف الاستعدادات لدورة هيئات الغابات الإقليمية القادمة.

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