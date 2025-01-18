أستاذ علاقات دولية: اتفاق غزة المؤقت يمثل خطوة أولى نحو تحقيق سلام دائم

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.

خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب"، على قناة القاهرة الإخبارية أوضح عاشور، أن هذا الاتفاق، رغم كونه مؤقتًا، إلا أنه يمهد الطريق لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بوساطة دولية.

وأشار عاشور إلى أن الأهداف الرئيسية لهذا الاتفاق تتمثل في الحفاظ على شرعية الأرض الفلسطينية ومنع إسرائيل من تحقيق أطماعها الاستيطانية.

كما أكد على أهمية الضغط الدولي على إسرائيل للقبول بحل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولفت الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في التوصل إلى هذا الاتفاق، حيث مارست ضغوطًا سياسية وإنسانية على إسرائيل.

وأشاد أستاذ العلاقات الدولية، بالجهود المصرية في هذا الصدد، والتي أسهمت في تشكيل موقف دولي معارض للممارسات الإسرائيلية.

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