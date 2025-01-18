خناقة طالبات التجمع.. فصل 3 طالبات نهائيًا وقرارات جديدة من إدارة المدرسة

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت إدارة مدارس كابيتال الدولية، بيانًا بشأن واقعة تعدي عدد من الطالبات على زمليتهن، والتسبب في إحداث إصابات لها.

وقالت المدرسة، في بيان، قبل قليل، إنه تم تم اتخاذ الإجراءات التالية:

1- فصل نهائي: تم فصل الطالبات الثلاثة اللاتي اعتدين على الطالبة، وتحويل ملفهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

2- عقوبات انضباطية: تم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة والتفاعل معها بشكل سلبي.

3- برامج توعية: تقوم المدرسة بتكثيف التوعية الشاملة لجميع الطلاب حول سلوكيات العنف المماثلة وما يترتب عليها من عواقب.

وشددت إدارة المدرسة، على أنها تحملت مسؤوليتها منذ اللحظة الأولى للواقعة حيث تم فض الشجار، وتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة وسماع شهادتها وإخطار ولي أمرها والتحقيق في الواقعة بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، واستدعاء أولياء أمور الطالبات المتورطين وإبلاغهم بقرار الفصل.

وتواصل إدارة المدرسة، متابعة الوضع الصحى والنفسي للطالبة مع العمل على برنامج لتأهيل الطالبة حين عودتها للمدرسة.

كما قررت المدرسة، تشديد إجراءات الأمن والحماية والإشراف المدرسي للطلاب خاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

اقرأ أيضاً:

انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025

أول إجراء من التعليم على فيديو الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وقت إضافي للطلاب.. "تعليم الجيزة" تكشف سبب تأخر وصول أسئلة امتحان العربي