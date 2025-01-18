رئيس الوزراء: تدريب المحافظين على التخطيط والإعداد لإدارة الأزمات

كتب- محمد سامي:

تابع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بالتخطيط والإعداد لإدارة عدة أزمات معقدة، على مستوى المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والجيزة ومطروح وأسيوط والدقهلية وأسوان والغربية وبورسعيد وقنا وشمال سيناء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك فرق عمل من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المختلفة، تعمل على التخطيط لسيناريوهات الأزمات المتوقعة، وآليات وطرق مواجهتها، والتعامل معها، بحشد الإمكانات الفنية والطاقات البشرية المدربة، حيث تم تدريب المحافظين ومسؤولي المحافظات المختلفة والجهات المعنية، على آليات مواجهة الأزمات المعقدة المختلفة، وإجراءات التنسيق مع المحافظات المجاورة، وأجهزة الحكومة المختلفة.

وشاهد رئيس الوزراء، نماذج عملية لعدد من الأزمات المتوقعة في المحافظات، وسيناريوهات التعامل مع هذه الأزمات، لتأكيد استعدادات الدولة للتعامل مع أي أزمات طارئة، والتحديات المختلفة.

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