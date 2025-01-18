وزير الكهرباء: إعادة تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة عتاقة يوفر 250 مليون دولار

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كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية بالسويس، بهدف مراجعة سير العمل، وتقييم خطط إعادة تأهيل وتشغيل الوحدات الإنتاجية بالمحطة.

وبحث الوزير، إعادة تشغيل الوحدة الرابعة، بقدرة 300 ميجاوات باستخدام غاز العادم الناتج عن المحطة الغازية المجاورة، مما يوفر الوقود الأحفوري ويحقق وفورات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار سنويًا.

كما ناقش الجدوى الاقتصادية للوحدة الثالثة، وذلك لإعادة تشغيلها لدعم أوقات الذروة.

وتمت مراجعة خطط استغلال الأصول المملوكة، بما يساهم في تعزيز العوائد الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وشملت الجولة، عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات ومسؤولي التشغيل، إضافة إلى زيارة غرف التحكم ووحدات التوليد، كما تمت مراجعة خطط الصيانة ومعايير السلامة والصحة المهنية.

وناقش الوزير، مؤشرات الأداء للطاقة المنتجة مقارنة باستهلاك الوقود، والإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة تشغيل الشبكة الموحدة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أهمية الالتزام بمعايير الأمن والجودة، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري في إطار خطة تحسين الأداء لشركات إنتاج الكهرباء.

كما أشار إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز ضرورة تطوير أنماط تشغيل تدعم الاستقرار وتحقق كفاءة الطاقة.

وتضمنت الجولة تفقد الوحدة التوليدية الرابعة والغلاية الخاصة بها، إلى جانب متابعة مسافة الربط مع المحطة الغازية، لضمان التنفيذ السريع للخطوات المطلوبة لتشغيل الوحدة بكفاءة.

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