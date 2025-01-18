قوات حرس الحدود تنجح في ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة

كتب- محمد سامي:

نجحت قوات حرس الحدود، في ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة (الحشيش والأفيون والهيدرو) أثناء محاولة تهريبها لداخل الدولة.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتم ضبط عدد من العربات المستخدمة في أعمال التهريب، وكميات من الأسلحة والذخائر، وقد تم إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتواصل قوات حرس الحدود، جهودها المكثفة لإجهاض جميع المحاولات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على كل حدود الدولة المصرية.

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