خناقة طالبات المدرسة الدولية بالقاهرة.. تحرك رسمي من التعليم

كتب- أحمد الجندي:

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة من الوزارة غدًا الأحد إلى إحدى المدارس الدولية بالقاهرة، للتحقيق في واقعة تعدي طالبة على زميلتها وإصابتها.

كما وجه الوزير، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر، في إطار الفيديو المتداول حول واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمحافظة القاهرة.

وصرح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الوزير أكد تعامل وزارة التربية والتعليم بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشددًا على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة.

كما شدد الوزير محمد عبد اللطيف، على متابعته لنتائج التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المسئولين عنها.

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