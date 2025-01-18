أسعار مخفضة.. الجيزة تطلق 4 أسواق جديدة الاثنين المقبل لتلبية احتياجات المواطنين

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كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، سير العمل داخل أسواق اليوم الواحد، التي تم إنشاؤها في عدد من المناطق مثل حي المنيرة الغربية، مركز كرداسة، ومدينة الحوامدية.

هذه الأسواق شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين في تلك المناطق، حيث توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، تقل عن الأسعار في الأسواق العامة والمحال التجارية، مع الحفاظ على جودة المنتجات.

كما كلف "النجار"، رؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لضمان استمرار هذه الأسواق أسبوعيًا لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.

وفي إطار هذه المبادرة، أعلن "النجار"، عن تنظيم 4 أسواق جديدة يوم الاثنين المقبل في عدة مواقع حيوية تشمل:

- شارع مترو الساقية بحي العمرانية.

- شارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر في حي بولاق الدكرور.

- شارع عبد الحميد قاسم مع كورنيش النيل بجوار قسم شرطة الوراق.

- قرية شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس.

وأكد "النجار"، أن العمل سيستمر على التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد في مناطق إضافية داخل المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر.

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