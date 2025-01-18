وزير الكهرباء: إضافة 4 آلاف ميجاوات لتأمين التيار خلال صيف 2025

كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، سير العمل في محطة عتاقة بالسويس، حيث اطمأن على انتظام تشغيل الوحدات بالمحطة.

كان في استقبال وزير الكهرباء والوفد المرافق له، المهندس محمود النقيب، العضو المتفرغ لشركات الإنتاج، والمهندس محمد أبو سنة، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وعدد من قيادات الشركة.

خطة وزارة الكهرباء لتأمين صيف 2025

أشار وزير الكهرباء، إلى أن الوزارة تعمل على تأمين صيف 2025 من خلال إضافة 4 آلاف ميجاوات إضافية، بتكلفة استثمارية محلية وأجنبية تصل إلى 4 مليارات دولار.

وأوضح أن خطة الوزارة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل رئيسي، حيث يتم تنفيذ مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير هذه القدرات قبل فصل الصيف المقبل.

وتشمل الخطة إضافة قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، من بينها 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية عبر مشروع "أبيدوس"، الذي تم ربطه على الشبكة القومية للكهرباء مؤخرًا.

كما سيتم إضافة 1500 ميجاوات تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بعد الانتهاء من مشروعي الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومشروع "أمونت" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة في مصر.

وتهدف هذه الخطط إلى تقليل الاعتماد على المواد البترولية المستوردة مثل المازوت والغاز، ولتفادي الحاجة لتخفيف الأحمال.

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