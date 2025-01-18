رئيس مؤسسة "مجدي يعقوب": صمام القلب الطبيعي سيكون جاهزًا خلال 10 سنوات.. وافتتاح مركز القاهرة هذا العام

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- محمد معروف وأحمد مسعد:

كشف الدكتور مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، عن آخر مستجدات الدراسة التي يعكف عليها السير مجدي يعقوب، والمتعلقة بصمامات القلب التي تنمو بشكل طبيعي داخل الجسم.

وقال "إسحاق"، في حوار إلى "مصراوي"، إنه من المقرر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية لهذه الدراسة في غضون عام ونصف، على أن تكون في إنجلترا والولايات المتحدة، بعد اجتيازها التجارب الأولى على الأغنام بنجاح، ومع ذلك رجح أن تصبح تلك الصمامات جاهزة في غضون 10 سنوات.

"إسحاق" تحدث أيضًا عن مركز القلب الجديد بالقاهرة وموعد افتتاحه، فضلًا عن تأثير الأزمة الاقتصادية على إيرادات المؤسسات من التبرعات.. فإلى نص ما قال:

- الدراسة الراهنة للدكتور مجدي يعقوب بشأن "الصمامات الطبيعية" أثارت تفاعلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.. ما آخر المستجدات بشأنها؟

تُجرى الدراسة حاليًا في لندن، وتتمثل فلسفتها في تصميم هيكل يُركَّب داخل القلب، حيث تنمو الأنسجة من القلب نفسه لتكوين صمام طبيعي ينمو مع الجسم، ويؤدي وظائف الصمام الأصلي.

هذا التطور سيغني عن الحاجة إلى تغيير الصمام بشكل دوري، كما هو الحال مع الصمامات الأخرى التي تستلزم التغيير كل 5 إلى 10 سنوات، خاصةً في حالة الأطفال، لأن الصمام بشكل الحالي لا ينمو مع نمو الطفل، فالصمام الذي يعتمد على هذه التقنية سيكون اختراقًا علميًا كبيرًا وقفزة طبية غير مسبوقة.

كما أن الدراسة لا تزال في مرحلة التجارب، حيث حققت التجارب على الأغنام نجاحًا مبشرًا، وحاليًا، ننتظر الحصول على موافقة الجهات التنظيمية للبدء في التجارب الإكلينيكية على البشر، ومن المتوقع أن تستغرق نحو عام ونصف للبدء فيها.

- هل يشارك مركز أسوان للقلب في هذا البحث؟

مركز أسوان للقلب لا يشارك في هذا البحث، سواء من الناحية البحثية أو في إجراء التجارب داخله.

والشركة البريطانية الراعية للدراسة في طريقها للحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) خلال عام ونصف للبدء في التجارب الإكلينيكية.

ومن المتوقع أن تُجرى هذه التجارب الإكلينيكية في إنجلترا أو الولايات المتحدة أو في البلدين معًا، وعند نجاح التجارب، ستكون الفائدة عالمية، وبالطبع ستُستخدم التقنية في مصر أيضًا.

- ما الموعد المتوقع لكي يصبح لدينا "صمام مجدي يعقوب"؟

من المتوقع أن يستغرق الأمر نحو 10 سنوات لكي يصبح هذا الصمام متاحًا للبيع عبر شركات عالمية.

وبالنسبة لآلية التركيب، فلن تختلف عن الصمامات الحالية، لكن الميزة الأساسية هي أن الصمام الجديد لن يتطلب التغيير بشكل دوري، كما أنه سيغني المرضى عن تناول أدوية السيولة لمنع الجلطات.

وتتم العملية بوضع هيكل يشبه الصمام داخل القلب، حيث تبدأ أنسجة القلب بالنمو على هذا الهيكل، وخلال 6 أشهر، يذوب الهيكل ويظل الصمام الطبيعي الذي تشكّل من أنسجة قلب المريض جزءًا منه، وهذا الصمام الناتج ليس خلايا جديدة، بل صمام طبيعي أنتجه الجسم نفسه.

كما أن التجارب التي أُجريت على الأغنام أثبتت نجاحًا، حيث استغرق تغطية الهيكل بأنسجة قلب الحيوان من 3 إلى 6 أشهر.

- إذا انتقلنا إلى مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.. كيف جاءت فكرة تأسيسها مع السير مجدي يعقوب؟

بدأت العمل مع د. مجدي يعقوب على تأسيس المؤسسة منذ 15 عامًا بالتعاون معه، إذ كنت أعيش في لندن عندما جاء لزيارتي وقال: "سأفتح مركزًا في أسوان"، واتفقنا أنني مستعد للعمل معه من الناحية الإدارية في مجلس الإدارة بشرط أن نعمل معًا لضمان أن ما سنقوم به في أسوان والقاهرة ستكون له استمرارية، لأن هذا أمر مهم.

ومنذ اليوم الأول، ركزنا على تحقيق استمرارية التمويل وتطوير القوى البشرية.. واجهنا تحديات كبيرة في بناء جيل جديد من الأطقم الطبية بكفاءة عالية، ولم يكن الأمر سهلًا في البداية، لكننا نجحنا، ونحن فخورون بأن لدينا الآن جيلًا ثانيًا وثالثًا قادرًا على القيام بالعمل الذي يقوم به الدكتور مجدي يعقوب بنفس الكفاءة والمقدرة.

المؤسسة اليوم في وضع مادي جيد، لكننا نحتاج إلى دعم أكبر من الشعب المصري لضمان استمرار تقديم خدماتنا بالجودة الحالية، وبالتأكيد فالعمل في مؤسسة مجدي يعقوب ليس عملًا فرديًا، بل نحن فريق كبير يعمل ضمن منظومة متكاملة ونظام مميز.

- ما معايير اختيار الأطقم الطبية العاملة في مؤسسة مجدي يعقوب؟

لدينا نظام صارم لاختيار الأطقم الطبية، على سبيل المثال، عندما قمنا بتدريب أطقم التمريض، وحرصنا على تعزيز قيمتهم العلمية والمادية، كانت النتيجة أن لدينا طاقم تمريض تتهافت عليه الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا والدول العربية، لمجرد أنهم عملوا في مركز مجدي يعقوب.

وعملتُ كجراح في إنجلترا لمدة 35 عامًا، وأستطيع القول إن التمريض في مصر أفضل من إنجلترا دون مبالغة، ولدينا كفاءات طبية مميزة، ويجب تنميتها والحفاظ عليها، سواء كانوا من الأطباء أو التمريض أو الفنيين أو الإداريين.

ونحن فخورون بمنظومة من الشباب المصري "اللي يفرح"، وأثبتوا أنه إذا تم توفير الإمكانيات المادية، وظروف الحياة الكريمة، والتعليم الكافي، فسيصلون إلى أعلى المستويات.

- متى سيتم افتتاح مركز القلب الجديد بالقاهرة.. وما آخر مستجدات الإنشاء؟

مركز القلب بالقاهرة هو امتداد لمركز أسوان، الذي حقق قيمة علمية وإنتاجية كبيرة للغاية وأصبح مرجعًا عالميًا، حيث يتم الإشارة إليه في اجتماعات جمعيات القلب على مستوى العالم، ووصل مركز أسوان إلى مرحلة متميزة عالميًا، وسيكون مركز القاهرة امتدادًا له، ولكن بقدرة استيعابية أكبر.

قبل بدء العمل في المشروع، أجرينا دراسة شاملة للاحتياجات بالتعاون مع شركة "ماكينزي"، التي أكدت وجود حاجة كبيرة لإنشاء مراكز جديدة لعلاج أمراض القلب، نظرًا للعدد المتزايد من المرضى ولأن أمراض القلب تُعد السبب الأول للوفاة.

وبالتأكيد مركز القاهرة للقلب سيكون علامة بارزة، سواء من الناحية المعمارية أو العلمية، وصُمم بواسطة أحد أكبر مصممي العالم، اللورد نورمان فوستر، وونأمل أن يتم افتتاح العيادات الخارجية أغسطس المقبل، على أن تكون غرف العمليات جاهزة للعمل مع نهاية العام.

- كيف ستكون طبيعة الخدمات التي يقدمها مركز القاهرة؟

هذا المشروع ليس مجرد مستشفى تقليدي، بل يمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، ويقدم ثلاث خدمات رئيسية:

- الأبحاث الطبية والأدوية: تطوير الأبحاث المتعلقة بأمراض القلب.

- التدريب: يضم المركز وحدة تدريب متميزة لتأهيل الكوادر الطبية.

- الخدمات العلاجية: يتضمن المستشفى 300 سرير، من بينها 148 سريرًا مخصصًا للعناية المركزة.

وسيُخصص المركز لإجراء عمليات القلب المعقدة، مع التركيز على توفير أكبر عدد ممكن من أسرة الرعاية الحرجة، إذ ستتزايد القدرة الاستيعابية في مركز القاهرة مقارنة بمركز أسوان، حيث نجري حاليًا نحو 1100 عملية قلب مفتوح و3500 عملية قسطرة سنويًا، منها 40% للأطفال و60% للبالغين.

ومن المتوقع أن يتيح مركز القاهرة إجراء أكثر من 3000 عملية قلب مفتوح سنويًا، بالإضافة إلى 12 ألف عملية قسطرة، بخلاف خدمات العيادات الخارجية.

وأهم ما يميز هذه المنظومة هو أننا نعالج المرضى "دون أن يدفعوا أي تكلفة"، رغم أن العلاج مكلف للغاية، نظرًا لاستيراد المستلزمات الطبية والأدوية من الخارج بالعملة الصعبة، ومع ذلك، فإن الشعب المصري يساهم بشكل كبير في دعم واستمرارية هذه الخدمات من خلال التبرعات.

- ما المعايير التي تحكم اختيار الحالات المرضية لإجراء العمليات بمركز أسوان؟

عملية التقديم بسيطة للغاية، حيث يتم إرسال الملف الطبي عبر البريد الإلكتروني أو العادي، ويتم تسجيله برقم خاص في المستشفى، وتجتمع اللجنة الطبية أسبوعيًا لترتيب أولويات الحالات بناءً على طبيعتها ومدى حاجتها للعملية، على سبيل المثال: إذا كانت حالة طفل حرجة وتحتاج إلى إجراء العملية خلال أسبوع، يتم وضعه في مقدمة الترتيب، أما الحالات التي يمكنها الانتظار، تُحدد لها مواعيد لاحقة قد تصل إلى 3 أشهر.

وللأسف، عدد الأسرة في مستشفى أسوان يبلغ 108 فقط، مما يحد من إمكانية قبول عدد أكبر من المرضى، لكل مريض يتم التأكد مسبقًا من توافر سرير في العناية المركزة لضمان تقديم الرعاية اللازمة، والمعيار الوحيد لتحديد الأولوية هو مدى خطورة الحالة فلا توجد مجاملات أو استثناءات.

- مؤسسة مجدي يعقوب تقوم بشكل محوري على التبرعات من مصر والخارج.. هل أثرت الأزمة الاقتصادية على حجم التبرعات؟

الأزمة الاقتصادية أثرت بالفعل على المؤسسة، خاصةً مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث أن 70% من بناء المستشفى وتوفير المستلزمات الطبية يعتمد على العملة الصعبة.

ورغم ذلك، فإن حجم التبرعات يشهد زيادة سنوية، لكن مع تراجع القيمة الشرائية نتيجة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ومع ذلك نتوجه بالشكر والتقدير للشعب المصري، الذي ورغم التحديات الاقتصادية، يواصل دعم المؤسسة والتبرع بسخاء.

- ما حجم تبرعات المصريين للمؤسسة سنويًا؟

يعتمد حوالي 80% من مصروفات العمليات بالمؤسسة على تبرعات الشعب المصري، كما تلقينا دعمًا جيدًا من دول الخليج، إيمانًا برسالة الدكتور مجدي يعقوب الإنسانية والطبية.

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