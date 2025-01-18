الدفع في المرور.. خدمة جديدة يستفيد منها 1.8 مليون سائق

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر بهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تفاصيل منظومة الربط بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية ومنها الإدارة العامة للمرور، والذي ناقشه اجتماع رئيس الوزراء اليوم .

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن هناك ما يقرب من 1.8 مليون شخص مؤمن عليهم بوظيف سائق مهني، يجددون الرخص الخاصة بهم بشكل سنوي ويُطلب منهم إثبات المستحقات التأمينية الخاصة بهم لدى هيئة التأمينات وهو ما كان يشكل عبئًا اضافيًا على المواطن.

وأضاف المصدر: لكن بعد عملية الربط يستطيع المواطن المؤمن عليه في وظيفة سائق عند تجديد الرخصة المهنية الاستعلام عن المديونيات التأمينية الخاصة من قبل موظف المرور دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية، وإن كان لديه أي مديونية يتم سدادها على الفور في المرور ليتم سدادها على سيستم هيئة التأمينات بضمان سداد المديونية دون الحاجة للذهاب وإحضار أوراق تفيد السداد وهو ما كان يعطل المواطن لمدة يوم أو اثنين.

ووجه رئيس الوزراء، وزارة الاتصالات، بضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصى 3 أشهر.

وأشار المصدر، إلى أن موضوع التأمينات المستحقة على السيارات سيتم الاستعلام عنها بنفس الشكل والطريقة وتسوية الديون مما يسهل على المواطنين بشكل كبير.

كان المستشار محمد الحمصاني، أكد في بيان السبت، أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم في تخفيف الإجراءات على المواطنين طالبي الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور.

ولفت "متحدث الوزراء"، إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية في هذا الصدد، وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، والربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التي تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني، سعيًا للتيسير على الموطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.

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