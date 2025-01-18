"الزراعة" تطالب بتوفير الدعم لحماية الغابات الإقليمية من الحرائق

كتب- محمد نصار:

شارك علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، بتكليف من الوزير علاء فاروق، في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بشأن الدورة الثامنة والعشرين للجنة الغابات بالفاو (COFO28) والمنعقد بالعاصمة الإيطالية وذلك لمتابعة موقف الاستعدادات لدورة هيئات الغابات الإقليمية القادمة.

وقال "عزوز"، إن الاجتماع بحث أولويات عمل منظمة الأغذية والزراعة للغابات في 2025 ومتابعة توصيات الدورة السابعة والعشرين للجنة الغابات وتوصيات الدورة 176 لمجلس منظمة الأغذية والزراعة والاستعدادات للجان الغابات الإقليمية (دورة 2025)، وتحديد فريق العمل المعني بغابات الأراضي الجافة والنظم الزراعية الرعوية وتبادل المعلومات حول الأحداث الدولية القادمة FAO@80، واليوم الدولي للغابات 2025، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP30، والمؤتمر العالمي السادس عشر للغابات في عام 2027.

وأشار "عزوز"، إلى ظاهرة انتشار حرائق وآفات الغابات والجفاف، موضحًا أن هذه الظواهر التي تزايدت وتيرتها ووحدتها بشكل غير معهود أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا لغابات الإقليم بالرغم من محدودية مساحتها مما يتطلب إيلائها المزيد من الاهتمام من قبل المنظمة للمحافظة عليها.

وفي هذا السياق، طلب "عزوز"، توفير المزيد من الدعم للشبكات الإقليمية المعنية بحرائق وآفات الغابات وتقوية قدراتها للارتقاء بمهامها بما يتناسب وحجم خطر هذه الظواهر.

وأكد أن لجنة الغابات هي أعلى هيئة قانونية لمنظمة الأغذية والزراعة، ودوراتها التي تنعقد مرتين في السنة (داخل المقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة بمدينة روما - إيطاليا) تجمع ما بين مؤسسات الخدمات الحرجية وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين بهدف تحديد القضايا التي تظهر على الساحتين السياسية والتقنية والعمل على إيجاد حلول لها وتقديم النصح اللازم للمنظمة ولغيرها من الجهات بشأن اتخاذ الإجراء المناسب.

وتشارك في لجنة الغابات منظمات دولية أخرى، فضلًا عن مشاركة مجموعات غير حكومية فيها وفق منحى متصاعد، وباب المشاركة في لجنة الغابات مفتوح أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة.

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