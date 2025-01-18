نص تقرير مجلس الشيوخ بشأن سياسة الحكومة لتطوير المطارات -مستند

كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدًا الأحد، جلساته العامة بمناقشة تقرير استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة.

وقال النائب محمد الصالحي، مقدم طلب الاستيضاح، إن قطاع الطيران المدني ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي.

وأكد أنه مع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن، كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الآن.

وتابع: بالرغم من تطوير وتوسعة العديد من المطارات المحورية إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.

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